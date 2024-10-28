Taqueria El Campesino 1550 Mt Meigs Rd
Comida
Mariscos
Desayuno
Chilaquiles de Azada Rojas$11.99
Chilaquiles de Azada Verdes$11.99
Chilaquiles de Pollo Rojas$11.99
Chilaquiles de Pollo Verdes$11.99
Enchiladas de Azada Rojas$11.99
Enchiladas de Azada Verdes$11.99
Enchiladas de Pollo Rojas$11.99
Enchiladas de Pollo Verdes$11.99
Huevo a la Mexicana$11.99
Huevo con Chorizo$11.99
Huevo con Jamon$11.99
Huevo con Salchicha$11.99
Huevo Rancheros$11.99
Fin de Semana
De Carne
Burrito de Azada$9.99
Burrito de Pollo$9.99
Burrito de Al Pastor$9.99
Burrito de Chorizo$9.99
Burrito de Carnitas$9.99
Burrito de Barbacoa$9.99
Burrito de Cabeza$9.99
Burrito de Lengua$10.49
Burrito de Cueritos$9.99
Burrito de Campechanos$9.99
Burrito de Tripa$9.99
Burrito de Chicharron$9.99
Burrito de Camaron$10.49
Burrito de Carnitas con Cueritos$9.99
Burrito de Vegeterianos$9.99
Burrito Supreme$12.99
Burrito Campesino$13.99
Planto de Gorditas
Azada Huarache$10.99
Pollo Huarache$10.99
Al Pastor Huarache$10.99
Chorizo Huarache$10.99
Carnitas Huarache$10.99
Barbacoa Huarache$10.99
Cabeza Huarache$10.99
Lengua Huarache$10.99
Cueritos Huarache$10.99
Campechanos Huarache$10.99
Tripa Huarache$10.99
Chicharron Huarache$10.99
Camaron Huarache$12.49
Carnitas con Cueritos Huarache$10.99
Vegeteriano Huarache$10.99
Quesadilla de Azada$11.99
Quesadilla de Pollo$11.99
Quesadilla de Al Pastor$11.99
Quesadilla de Chorizo$11.99
Quesadilla de Carinitas$11.99
Quesadilla de Barbacoa$11.99
Quesadilla de Cabeza$11.99
Quesadilla de Lengua$12.99
Quesadilla de Cueritos$11.99
Quesadilla de Campechanos$11.99
Quesadilla de Tripa$11.99
Quesadilla de Chicharron$11.99
Quesadilla de Camaron$12.99
Quesadilla de Carnitias con Cueritos$11.99
Quesadilla Vegeterianos$11.99
Quesadilla de Queso$9.99
Sincronizada$9.99
PIzzaBirria$15.99
Quesabirria$11.99
Taco De Quesabirria$3.00
Planto de Sopes
Plato de Tacos
Torta Cubana$12.99
Torta de Milanesa de Pollo$12.99
Torta de Milanesa de Rez$12.99
Torta El Campesino$13.99
Torta de Azada$11.99
Torta de Pollo$11.99
Torta de Al Pastor$11.99
Torta de Chorizo$11.99
Torta de Carnitas$11.99
Torta de Barbacoa$11.99
Torta de Cabeza$11.99
Torta de Lengua$13.99
Torta de Cueritos$11.99
Torta de Campechanos$11.99
Torta de Tripa$11.99
Torta de Chicharron$11.99
Torta de Camaron$13.99
Torta de Carnitas con Cueritos$11.99
Torta de Vegeterianos$11.99
Platos de Pollo
Platos de Bistec
La Casa
Especial de Hoy$12.99
Especial de la Casa$16.99
Molcajete$18.99
Parrillada$29.99
Orden de un nopal$2.29
Nachos de Pollo$10.99
Nachos de Azada$10.99
Nachos Custom$10.99
Flautas de Pollo$10.99
Flautas de Azada$10.99
Fajitas Mixtas$15.99
Fajitas Camaron$15.99
Fajitas de Pollo$13.99
Fajitas de Bistec$13.99
Fajitas de Pollo y Bistec$14.99
Fajitas de Camaron y Pollo$15.99
Fajitas de Camaron y Bistec$15.99
Ninos
Pescado
Bebidas
Non-Alcoholicas
Agua Natural
Coke de Vidrio$3.49
Coca Botella$2.99
Sodas de Lata$0.99
Energy Drinks$3.99
Agua Botella$0.99
Coffe$2.99
Sodas$2.99
Horchata Agua Fresca$2.99
Melon Agua Fresca$2.99
Tamarindo Agua Fresca$2.99
Limonada Agua Fresca$2.99
Piña Agua Fresca$2.99
Jamaica Agua Fresa$2.99
Naranja Agua Fresca$2.99
Mango Agua Fresca$2.99
Acompañantes/Entranda
Acompañantes
Orden de un nopal
Especiale de Casa
